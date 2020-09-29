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Полиция: в Киеве пытались "отжать" жилой комплекс на Подоле

Вторник, 29 сентября 2020, 16:59
Полиция: в Киеве пытались отжать жилой комплекс на Подоле

Правоохранители сообщают, что разоблачили преступную группировку, которая пыталась завладеть жилым комплексом в Киеве.

Источник: руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, которого цитирует пресс-служба ведомства, Киевская городская прокуратура

Прямая речь Крищенко: "Мы задокументировали преступную деятельность группы из восьми человек, которая с 2018-го года осуществляла противоправные действия в отношении жилого объекта в Подольском районе столицы.

Организаторы разработали план, при реализации которого привлекали к преступной деятельности новых лиц, распределяли между ними обязанности и осуществляли юридическое сопровождение вопросов по блокированию объекта незавершенного строительства с целью дальнейшей покупки по сниженной стоимости. Кроме этого, за денежное вознаграждение организовывали массовые акции возле стройки".

Детали: По данным следствия, в декабре 2018 года 46-летний киевлянин разработал преступный план получения в собственность по заниженной стоимости объекта строительства жилого дома с офисными помещениями и паркингом на ул. Вознесенский спуск в Подольском районе столицы.

Мужчина организовал преступную группу, участники которой разместили палатку рядом с единственным въездом на территорию строительства для того, чтобы блокировать работу строительной техники и рабочих. Таким образом в период с декабря 2018 по декабрь 2019 года, осуществляя круглосуточное дежурство в палатке, злоумышленники препятствовали проведению строительства на указанном объекте.

Одновременно организатор преступления во время встреч с представителем строительной компании сообщил, что он хочет остановить строительные работы и в дальнейшем блокировать их, так как желает выкупить этот объект по заниженной стоимости.

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб субъекту хозяйствования на более 1,8 млн гривен.

Сейчас организатору и семи участникам этой группы сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во время санкционированных обысков по месту жительства членов группировки, правоохранители обнаружили и изъяли крупную сумму денежных средств как в национальной валюте, так и в долларах США, черновые записи и гаджеты, которые подтверждают их незаконную деятельность.

Сообщникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.

UPD: После выхода новости к УП обратилась пресс-служба инвестора и основателя научной школы "Базис" Андрея Дудника и заявила, что подозрение объявлено ему, но инвечтор отвергает обвинения в вымогательстве денег у застройщика.

Прямая речь: "Обвинения - абсурдны. Напротив, Андрей Дудник публично обращался к мэру и предлагал за деньги приобрести квартиры для инвалидов-работников УТОС, потому что ни одной квартиры они не получат в элитном "Подол Град Винтаж". О факте аферы с использованием земельного участка УТОСа журналисты делали расследование".

Дудник говорит, что третий год борется за собственное помещение школы с застройкой "Подол Град Винтаж", которую называет незаконной.

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Украинская правда

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Темы: Киевполицияпрокуратура
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