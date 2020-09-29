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Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Вівторок, 29 вересня 2020, 17:33
Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Канада і Велика Британія запровадили санкції проти офіційних осіб уряду Білорусі, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті МЗС Канади.

"У координації зі Сполученим Королівством і в підтримку народу Білорусі Канада вводить санкції проти офіційних осіб уряду Білорусі, включаючи Олександра Лукашенка. Ці дії вчиняються відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи", - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що після фальсифікованих президентських виборів в серпні 2020 року уряд Білорусі проводить систематичну кампанію репресій і державного насильства проти учасників громадських протестів і діяльності опозиційних груп.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив про введення санкцій стосовно Лукашенка і семи інших офіційних осіб, серед яких радник з національної безпеки і начальник штабу, повідомляє Reuters.

"Існує зникаюче вікно, щоб вплинути на те, що відбувається в Білорусі, і ми вважаємо, що настав час діяти вже зараз. Перш за все, повинна бути ціна, повинна бути ціна за порушення прав людини, які ми спостерігали, і шахрайський підхід до цих виборів", - сказав Рааб.

Нагадаємо, минулого тижня країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та придушення мирних протестів.

Як відомо, міністри закордонних справ країн ЄС  не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка.

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