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Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Вторник, 29 сентября 2020, 17:33
Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Канада и Великобритания ввели санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД Канады.

"В координации с Соединенным Королевством и в поддержку народа Беларуси Канада вводит санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая Александра Лукашенко. Эти действия совершаются в соответствии с Законом о специальных экономических мерах", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года  правительство Беларуси проводит систематическую кампанию репрессий и государственного насилия против участников общественных протестов и деятельности оппозиционных групп.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о введении санкций в отношении Лукашенко и семи других официальных лиц, среди которых советник по национальной безопасности и начальник штаба, сообщает Reuters.

"Существует исчезающее окно возможности повлиять на происходящее в Беларуси, и мы считаем, что пришло время действовать уже сейчас. Прежде всего, должна быть цена за нарушение прав человека, которые мы наблюдали, и за мошеннический подход к этим выборам", - сказал Рааб.

На прошлой неделе страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению мирных протестов.

Как известно, министры иностранных дел стран ЕС не смогли принять решение о санкциях против представителей режима Лукашенко.

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