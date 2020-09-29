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Єреван: Туреччина збила вірменський винищувач, пілот загинув

Вівторок, 29 вересня 2020, 18:03

Міністерство оборони Вірменії заявило про повітряний бій на кордоні Вірменії та Азербайджану за безпосередньої участі турецьких винищувачів і втрату свого літака.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретаря міністра оборони Вірменії Шушан Степанян.

"Сьогодні о 10:30 винищувачі F-16, що належать ВПС Туреччини, піднялися в повітря з аеродрому "Гянджа" Азербайджанської Республіки і підтримували удари азербайджанських Су-25 і турецьких БПЛА" Байрактар, які злетіли з аеродрому "Даляр", ​​по населених пунктах Вірменії", - йдеться в повідомленні.

За її інформацією, вірменський винищувач Су-25 під час виконання бойового завдання був збитий в повітряному просторі Вірменії винищувачем F-16 ВПС Туреччини, пілот загинув.

"Турецький багатофункціональний винищувач F-16, за даними реєстратора польотних даних, знаходився на глибині 60 км (на території Вірменії, - ред.), на висоті 8200 метрів", - написала Степанян.

Раніше Міноборони Азербайджану заявило, що Збройні сили Вірменії вранці почали обстріл з артилерійських знарядь території прикордонного Дашкенсанського району Азербайджану.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"

Теми: Нагірний КарабахВірменіяТуреччинаАзербайджан
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