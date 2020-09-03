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Троє поліцейських постраждали у сутичках біля офісу "Свободи"

Четвер, 3 вересня 2020, 01:19
Фото: Олег Тягнибок

Ввечері 2 вересня поліція прибула для проведення процесуальних дій до київського офісу політичної партії "Свобода". У результаті троє співробітників Нацполіції отримали тілесні ушкодження. 

Джерело: відділ комунікації поліції Києва, голова партії "Свобода" Олег Тягнибок у facebook

Деталі: Водночас у поліції не повідомили, у якій справі навідались до офісу "свободівців". 

Зазначається, що госпіталізації постраждалі співробітники Департаменту стратегічних розслідувань не потребували, а отримали медичну допомогу на місці. 

"На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події", – підсумували у відділі комунікації. 

За словами Тягнибока, поліція завітала до офісу партії з наміром затримати депутата Київради Володимира Назаренка. Близько опівночі силовики відступили.

Сам же Назаренко додав, що під партійним офісом були присутні представники Правого Сектору, Національного Корпусу, ГО "Центурія", Руху опору капітуляції, ВГО "Сокіл" та "С14".

Що передувало: Увечері 2 вересня голова фракції "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" у Київській міськраді Юрій Сиротюк заявив, що підлеглі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова намагаються захопити офіс політсили у столиці.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: поліціяСвобода


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