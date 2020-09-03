Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліція знайшла нападника на нардепа Полякова

Четвер, 3 вересня 2020, 02:58
Фото: facebook Полякова

Патрульна поліція розшукала чоловіка, який побив нардепа із групи "За майбутнє"  Антона Полякова.

Джерело: патрульна поліція Києва

Деталі: Від ранку патрульні отримали орієнтування за планом "Перехват": розшукували чоловіка на автомобілі Toyota. Знайти нападника вдалось за допомогою камер. Затримали авто на Броварському проспекті в столиці. 

Попередньо, водій підтвердив поліції, що мав конфлікт із незнайомцем зранку. 

"Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції для з'ясування всіх обставин події", – йдеться у повідомленні.

Що передувало: Рано вранці 2 вересня на народного депутата із групи "За майбутнє" Антона Полякова напали на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва, він звернувся до медиків.  

Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії "Слуга народу" з "ідеологічних і моральних принципів".

Поляков був серед тих депутатів, які завалили правками до другого читання т. зв. "антиколомойський" закон – закон про банки, який заборонив повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському. Він позивався проти голови ВР Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева через цей закон.

Поляков очолює підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Українська правда
Теми: поліціяПоляковнапад


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд

Новини 2 серпня: перепалки Зеленського і Лероса, заява Лаврова

фотоВогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА

Європейські країни, ЄК та НАТО відреагували на отруєння Навального "Новічком"

фото, відеоПожежа на Харківщині: згоріло 8 будинків, Зеленський зібрав термінову нараду

Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"

Усі новини...
поліція
Троє поліцейських постраждали у сутичках біля офісу "Свободи"
МВС: Фура на швидкості влетіла у патрульних
Поліція посилила патрулювання центру Києва
Останні новини
02:58
Поліція знайшла нападника на нардепа Полякова
02:05
Україна засудила отруєння Навального
01:19
Троє поліцейських постраждали у сутичках біля офісу "Свободи"
00:52
Пожежі на Харківщині виникли одразу у трьох районах – голова ОДА
00:23
Число хворих на COVID-19 знову зросло на Буковині: влада розгортає нові лікарні
23:57
фотоМВС: Фура на швидкості влетіла у патрульних
23:42
У ТКГ погодили координати 20 ділянок розмінування
23:31
фотоУ "Свободі" заявили, що спецназ хоче захопити офіс політсили у Києві
22:59
Лукашенко хотів створити українсько-білоруський союз під власним керівництвом – Туск
22:34
Суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!