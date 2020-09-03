Поліція знайшла нападника на нардепа Полякова

Патрульна поліція розшукала чоловіка, який побив нардепа із групи "За майбутнє" Антона Полякова.

Джерело: патрульна поліція Києва

Деталі: Від ранку патрульні отримали орієнтування за планом "Перехват": розшукували чоловіка на автомобілі Toyota. Знайти нападника вдалось за допомогою камер. Затримали авто на Броварському проспекті в столиці.

Попередньо, водій підтвердив поліції, що мав конфлікт із незнайомцем зранку.

"Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції для з'ясування всіх обставин події", – йдеться у повідомленні.

Що передувало: Рано вранці 2 вересня на народного депутата із групи "За майбутнє" Антона Полякова напали на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва, він звернувся до медиків.

Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії "Слуга народу" з "ідеологічних і моральних принципів".

Поляков був серед тих депутатів, які завалили правками до другого читання т. зв. "антиколомойський" закон – закон про банки, який заборонив повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському. Він позивався проти голови ВР Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева через цей закон.

Поляков очолює підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.