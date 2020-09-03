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Держдеп: Отруєння Навального “Новічком” ускладнює дискусію із Кремлем

Четвер, 3 вересня 2020, 06:32
Держдеп: Отруєння Навального “Новічком” ускладнює дискусію із Кремлем

Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною із групи "Новічок" ускладнює чесну та прозору дискусію із Кремлем.

Джерело: заступник  помічника держсекретаря США Джордж Кент, передає "Голос Америки

Деталі: На думку Кента, ситуація з отруєнням є поганою не лише особисто для одного із провідних російських опозиціонерів та не лише для відносин між урядом Росії та російським суспільством. Вона також надсилає поганий сигнал міжнародній спільноті. "Тож, на мою думку, попри інтерес та спроби мати чесну, прозору дискусію із Росією у певних сферах, Росія дуже часто вдається до дій, які ускладнюють цей шлях, та цей діалог", – сказав представник Держдепу.

Він також додав, що наразі лише німецький уряд може коментувати ситуацію із Навальним. 

Що передувало: Представники країн Європи, Єврокомісія та НАТО відреагували на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у власній країні нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Міністерство закордонних справ слідом за європейськими країнами та НАТО також засудило отруєння Навального. 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: НавальнийСШАРосія
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