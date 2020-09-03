Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Під час ліквідації пожежі в Луганській області знайшли загиблим військового Збройних сил України, якого вважали зниклим безвісти.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна".

Деталі: Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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