Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС
Четвер, 3 вересня 2020, 15:59
Під час ліквідації пожежі в Луганській області знайшли загиблим військового Збройних сил України, якого вважали зниклим безвісти.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.
Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна".
Деталі: Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Передісторія:
- 2 вересня повідомлялося про ліквідацію пожеж у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей.
- Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині.
Українська правда