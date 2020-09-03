Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Четвер, 3 вересня 2020, 15:59

Під час ліквідації пожежі в Луганській області знайшли загиблим військового Збройних сил України, якого вважали зниклим безвісти.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна".

Деталі: Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Передісторія: 

  • 2 вересня повідомлялося про ліквідацію пожеж у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей. 
  • Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. 

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська областьармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Рада посилила покарання за викрадення авто

Нацбанк зберіг ставку на рівні 6% річних

Рада провалила призначення членів конкурсної комісії для САП

відеоЛукашенко назвав отруєння Навального фейком і каже, що має докази

Справа Суркісів: Суд санкціонував примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку

Усі новини...
пожежа
​​Лісові пожежі: вогонь гасять із літаків і поїздів, обіцяють людям компенсації
Аваков прилетів на Харківщину – гасити пожежі
На пожежі в Луганській області загинула людина: горить 945 га
Останні новини
15:54
AirBaltic анонсувала прямі рейси з Києва до Вільнюса
15:41
Шмигаль запевнив Зеленського, що школи повністю забезпечені захистом від COVID-19
15:40
Мінекономіки планує отримати приріст економіки на 2,7% через оновлення вантажних вагонів
15:21
Кіпр блокує санкції ЄС за Керченський міст і кібератаки на Бундестаг
15:20
Міненерго просить повернути з COVID-фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти
15:19
Зеленський: Медиків змушують приховувати факт зараження COVID-19
15:15
Голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш
14:57
Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес
14:47
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:41
В ЄС "стурбовані і розчаровані" відсутністю прогресу в переговорах по Brexit
Усі новини...