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Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Четвер, 3 вересня 2020, 15:59
Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Під час ліквідації пожежі в Луганській області знайшли загиблим військового Збройних сил України, якого вважали зниклим безвісти.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим. Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна".

Деталі: Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Передісторія: 

  • 2 вересня повідомлялося про ліквідацію пожеж у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей. 
  • Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині.
  • Характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження на Луганщині свідчить про навмисний підпал, адже вогонь з’явився відразу в кількох місцях одночасно.
  • Станом на 3 вересня в районі між Станицею Луганською та Болотенним пожежу майже 10 гектарів локалізовано. Загрози розповсюдження у напрямку населеного пункту Станиця Луганська немає. Продовжується локалізація пожежі в районі населених пунктів Лобачеве та Лопаскіно. Там площа загорання становить 950 гектарів.

Українська правда

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Теми: пожежаЛуганська областьармія
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