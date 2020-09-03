Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий-FM".
Джерело: засідання Нацради 3 вересня, заява "Прямого"
Деталі: За анулювання ліцензії проголосувало 5 членів Нацради, 2 голоси проти, 1 утримався.
Генпродюсер телеканалу "Прямий" Світлана Орловська під час обговорення заявила, що "вперше за цю історію Нацради виноситься подібне рішення щодо анулювання усіх ліцензій", хоча раніше в аналогічних випадках виносили попередження. На її думку, триває тиск на канал.
Було два проєкти рішення: Олега Черниша про анулювання ліцензії від 09.11.2018 і зобов’язання телеканалу повернути ліцензію Нацраді і Олександра Ільяшенка про попередження "Прямому".
Член Нацради Олександр Ільяшенко зазначив, що компанія вже почала мовлення на частині частот, але не освоїла одну частоту і не звернулася до Нацради вчасно з цього приводу. Він запропонував висунути попередження "Прямому" за недотримання умов ліцензії щодо мовлення.
Канал впродовж року почав мовлення за ліцензією, але не в усіх містах.
Володимир В’ятрович, який узяв участь в онлайн-засіданні, назвав політичним тиском претензії до "Прямого".
Представниця Нацради заявила про тиск на цей орган.
Компанія може оскаржити рішення Нацради.
Нагадаємо: Телеканал "Прямий" пов'язують із колишнім президентом Петром Порошенком.
Радіо "Прямий ФМ" почало мовити в Києві у цифровому стандарті T-DAB 9 вересня 2019 року.
Інші подробиці: Також Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ", ТОВ "News Network", ТРК "Купол".