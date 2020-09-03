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Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Четвер, 3 вересня 2020, 16:56

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий-FM".

Джерело: засідання Нацради 3 вересня, заява "Прямого

Деталі: За анулювання ліцензії проголосувало 5 членів Нацради, 2 голоси проти, 1 утримався.

Генпродюсер телеканалу "Прямий" Світлана Орловська під час обговорення заявила, що "вперше за цю історію Нацради виноситься подібне рішення щодо анулювання усіх ліцензій", хоча раніше в аналогічних випадках виносили попередження. На її думку, триває тиск на канал.

Було два проєкти рішення: Олега Черниша про анулювання ліцензії від 09.11.2018 і зобов’язання телеканалу повернути ліцензію Нацраді і Олександра Ільяшенка про попередження "Прямому".

Член Нацради Олександр Ільяшенко зазначив, що компанія вже почала мовлення на частині частот, але не освоїла одну частоту і не звернулася до Нацради вчасно з цього приводу. Він запропонував висунути попередження "Прямому" за недотримання умов ліцензії щодо мовлення.

Канал впродовж року почав мовлення за ліцензією, але не в усіх містах.

Володимир В’ятрович, який узяв участь в онлайн-засіданні, назвав політичним тиском претензії до "Прямого".

Представниця Нацради заявила про тиск на цей орган.

Компанія може оскаржити рішення Нацради.

Інші подробиці: Також Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ", ТОВ "News Network", ТРК "Купол".

Теми: ЗМІмедіаНацрада


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