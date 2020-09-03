У Мінську під будівлею МВС протестують журналісти
Поруч з головною будівлею Міністерства внутрішніх справ у Мінську зібралися близько 30 журналістів білоруських видань. Вони просили міністра Юрія Караєва прийняти їх і відповісти на питання щодо затриманих колег.
Джерело: tut.by
Деталі: Журналісти підійшли з портретами затриманих до входу, але з будівлі вийшли міліціонери і попросили перейти на інший бік вулиці.
Міністр не вийшов до журналістів. Демонстрантам запропонували записатися на прийом і оскаржити затримання колег через прокуратуру (вони кажуть, що обов'язково зроблять це).
Пізніше до присутніх журналістів підійшли міліціонери і сказали покинути пішохідну доріжку.
Передісторія: У Мінську вже дві доби в ізоляторі сидять кілька журналістів, які висвітлювали демонстрації. Вони були з протестуючими, працювали і були позначені як преса. А в протоколах їх звинувачують в участі в акції.
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Нагадаємо:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- В ООН нарахували 450 випадків катувань демонстрантів у Білорусі.