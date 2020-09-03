Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Мінську під будівлею МВС протестують журналісти

Четвер, 3 вересня 2020, 19:28
фото: tut.by

Поруч з головною будівлею Міністерства внутрішніх справ у Мінську зібралися близько 30 журналістів білоруських видань. Вони просили міністра Юрія Караєва прийняти їх і відповісти на питання щодо затриманих колег.

Джерело: tut.by

Деталі: Журналісти підійшли з портретами затриманих до входу, але з будівлі вийшли міліціонери і попросили перейти на інший бік вулиці.

Міністр не вийшов до журналістів. Демонстрантам запропонували записатися на прийом і оскаржити затримання колег через прокуратуру (вони кажуть, що обов'язково зроблять це).

 

Пізніше до присутніх журналістів підійшли міліціонери і сказали покинути пішохідну доріжку.

Передісторія: У Мінську вже дві доби в ізоляторі сидять кілька журналістів, які висвітлювали демонстрації. Вони були з протестуючими, працювали і були позначені як преса. А в протоколах їх звинувачують в участі в акції.

Знати більше"Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція 

Технології протесту. Як через месенджери та соцмережі борються з диктаторами та запускають світові революції

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • В ООН нарахували 450 випадків катувань демонстрантів у Білорусі.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Рада посилила покарання за викрадення авто

Усі новини...
Останні новини
19:44
Податкова почала "маніпуляції" з відшкодуванням ПДВ – аналітики
19:28
фото, відеоУ Мінську під будівлею МВС протестують журналісти
19:01
Ракета, створена за участі України, вивела на орбіту понад 50 супутників
18:50
фото, відео, оновленоУ Києві горіла квартира на 24 поверсі: загинув чоловік
18:46
Гривня продовжує знецінюватися до долара
18:45
інструкціяДля зміни місця голосування на виборах 2020 лишився тиждень: як це зробити
18:41
фотоЕксперт СБУ поранив людину з "травмата", розважаючись напідпитку
18:30
Прем’єр Польщі про отруєння Навального: маємо справу з ворожим режимом
18:11
"Чекаємо міністра фінансів на чай": Гетманцев запросив Марченка відповісти на питання депутатів
18:01
Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК
Усі новини...