У Мінську під будівлею МВС протестують журналісти

Поруч з головною будівлею Міністерства внутрішніх справ у Мінську зібралися близько 30 журналістів білоруських видань. Вони просили міністра Юрія Караєва прийняти їх і відповісти на питання щодо затриманих колег.

Джерело: tut.by

Деталі: Журналісти підійшли з портретами затриманих до входу, але з будівлі вийшли міліціонери і попросили перейти на інший бік вулиці.

Міністр не вийшов до журналістів. Демонстрантам запропонували записатися на прийом і оскаржити затримання колег через прокуратуру (вони кажуть, що обов'язково зроблять це).

Пізніше до присутніх журналістів підійшли міліціонери і сказали покинути пішохідну доріжку.

Передісторія: У Мінську вже дві доби в ізоляторі сидять кілька журналістів, які висвітлювали демонстрації. Вони були з протестуючими, працювали і були позначені як преса. А в протоколах їх звинувачують в участі в акції.

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