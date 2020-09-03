Пожежі на Харківщині: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію

У зв’язку з пожежами в Дворічанському районі КТЕБ та НС області ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Джерело: голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Telegram

Пряма мова Кучера: "Це сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло".

Що було раніше: Станом на ранок 3 вересня повідомлялося, що в Харківській області – осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Звечора там горіло 500 га, з них 100 га - верхова пожежа.

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