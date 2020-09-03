Пожежі на Харківщині: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію
Четвер, 3 вересня 2020, 21:07
У зв’язку з пожежами в Дворічанському районі КТЕБ та НС області ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня.
Джерело: голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Telegram
Пряма мова Кучера: "Це сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло".
Що було раніше: Станом на ранок 3 вересня повідомлялося, що в Харківській області – осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Звечора там горіло 500 га, з них 100 га - верхова пожежа.
Передісторія:
- 2 вересня повідомлялося про ліквідація пожеж у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей.
- Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.
- Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.
Українська правда