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Пожежі на Харківщині: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію

Четвер, 3 вересня 2020, 21:07
Пожежі на Харківщині: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію

У зв’язку з пожежами в Дворічанському районі КТЕБ та НС області ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Джерело: голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Telegram

Пряма мова Кучера: "Це сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло".

Що було раніше: Станом на ранок 3 вересня повідомлялося, що в Харківській області – осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Звечора там горіло 500 га, з них 100 га - верхова пожежа.

Передісторія

  • 2 вересня повідомлялося про ліквідація пожеж у Луганській і Харківській областях: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей. 
  • Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.
  • Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.

Українська правда
Теми: Харківська областьпожежа
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