Дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань
Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.
Джерело: The Commission on Presidential Debates (CPD)
Деталі: 29 вересня (30 вересня в 4:00 за Києвом) в Західному резервному університеті Кейза в штаті Огайо пройдуть перші дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Наступні дві зустрічі заплановані на 15 і 22 жовтня. Регламент дебатів - 90 хвилин та 6 блоків питань.
29 вересня заплановане обговорення таких тем:
- Минуле Трампа/Байдена
- Верховний Суд
- Пандемія COVID-19
- Расові протести і насильство в містах
- Чесність майбутніх виборів
- Економіка
Теми для дискусії відбирав модератор дебатів, журналіст Fox News Кріс Уоллес.
У свою чергу дебати кандидатів у віце-президенти пройдуть 7 жовтня.
Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.
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