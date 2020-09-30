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Дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань

Середа, 30 вересня 2020, 02:22

Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

Джерело: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Деталі: 29 вересня (30 вересня в 4:00 за Києвом) в Західному резервному університеті Кейза в штаті Огайо пройдуть перші дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Наступні дві зустрічі заплановані на 15 і 22 жовтня. Регламент дебатів - 90 хвилин та 6 блоків питань.

29 вересня заплановане обговорення таких тем:

  • Минуле Трампа/Байдена
  • Верховний Суд
  • Пандемія COVID-19
  • Расові протести і насильство в містах
  • Чесність майбутніх виборів
  • Економіка

Теми для дискусії відбирав модератор дебатів, журналіст Fox News Кріс Уоллес.

У свою чергу дебати кандидатів у віце-президенти пройдуть 7 жовтня.

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

Читайте також: Вибори на фінішній прямій: із чим підійшли США до перших дебатів Трампа та Байдена

Теми: СШАвибориТрампБайден


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