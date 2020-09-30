Дебати Трампа і Байдена: кандидати в президенти обговорять 6 блоків питань

Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

Джерело: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Деталі: 29 вересня (30 вересня в 4:00 за Києвом) в Західному резервному університеті Кейза в штаті Огайо пройдуть перші дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Наступні дві зустрічі заплановані на 15 і 22 жовтня. Регламент дебатів - 90 хвилин та 6 блоків питань.

29 вересня заплановане обговорення таких тем:

Минуле Трампа/Байдена

Верховний Суд

Пандемія COVID-19

Расові протести і насильство в містах

Чесність майбутніх виборів

Економіка

Теми для дискусії відбирав модератор дебатів, журналіст Fox News Кріс Уоллес.

У свою чергу дебати кандидатів у віце-президенти пройдуть 7 жовтня.

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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