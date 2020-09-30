Дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.
Источник: The Commission on Presidential Debates (CPD)
Детали: 29 сентября ( 30 сентября в 4:00 по Киеву) в Западном резервном университете Кейза в штате Огайо пройдут первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Последующие две встречи запланированы на 15 и 22 октября. Регламент дебатов - 90 минут и 6 блоков вопросов.
29 сентября запланировано обсуждение таких тем:
- Прошлое Трампа и Байдена
- Верховный суд
- Пандемия COVID-19
- Расовые протесты и насилие в городах
- Честность предстоящих выборов
- Экономика
Темы для дискуссии отбирал модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес.
В свою очередь дебаты кандидатов в вице-президенты пройдут 7 октября.
Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.
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