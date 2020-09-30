Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов

Среда, 30 сентября 2020, 02:22

Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.

Источник: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Детали: 29 сентября ( 30 сентября в 4:00 по Киеву) в Западном резервном университете Кейза в штате Огайо пройдут первые дебаты  между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Последующие две встречи запланированы на 15 и 22 октября. Регламент дебатов - 90 минут и 6  блоков вопросов.

29 сентября запланировано обсуждение таких тем: 

  • Прошлое Трампа и Байдена
  • Верховный суд
  • Пандемия COVID-19
  • Расовые протесты и насилие в городах
  • Честность предстоящих выборов
  • Экономика

Темы для дискуссии отбирал модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес. 

В свою очередь дебаты кандидатов в вице-президенты пройдут 7 октября.

Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Читайте также: Выборы на финишной прямой: с чем подошли США к первым дебатам Трампа и Байдена

Темы: СШАвиборыТрампБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак

Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде

"Махрового идиота нельзя спрятать за старостью": Аваков призвал гнать Фокина

Порошенко заболел на Covid-19

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Суд в России увеличил исследователю сталинских репрессий срок до 13 лет колонии

Все новости...
США
Байден обнародовал налоговую декларацию
Трамп рассылает по стране 150 млн тестов на COVID-19
Главный разведчик РФ обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси
Последние новости
02:22
Дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
01:44
Украинская делегация в ТКГ ответила на заявление Фокина
00:52
Байден обнародовал налоговую декларацию
00:26
COVID-19 на Буковине: новых заражений в 3 раза больше, чем количество выздоровлений
23:52
"Динамо" побеждает "Гент" и выходит в Лигу Чемпионов
23:35
Трамп рассылает по стране 150 млн тестов на COVID-19
22:44
Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак
22:27
Зеленский взялся за проблемы градостроительства и создал Координационный совет
22:04
Новости экономики: налоговая амнистия, фискальная служба и МВФ, расходы на армию
21:48
ЦИК обязала теризбирком зарегистрировать мэра Умани на выборы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!