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Дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов

Среда, 30 сентября 2020, 02:22
Дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов

Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.

Источник: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Детали: 29 сентября ( 30 сентября в 4:00 по Киеву) в Западном резервном университете Кейза в штате Огайо пройдут первые дебаты  между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Последующие две встречи запланированы на 15 и 22 октября. Регламент дебатов - 90 минут и 6  блоков вопросов.

29 сентября запланировано обсуждение таких тем: 

  • Прошлое Трампа и Байдена
  • Верховный суд
  • Пандемия COVID-19
  • Расовые протесты и насилие в городах
  • Честность предстоящих выборов
  • Экономика

Темы для дискуссии отбирал модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес. 

В свою очередь дебаты кандидатов в вице-президенты пройдут 7 октября.

Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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Темы: СШАвиборыТрампБайден
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