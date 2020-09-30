Перевалила за 4 тисячі кількість хворих на COVID за добу в Україні

За добу 29 вересня в Україні коронавірусну хворобу діагностували у рекордоної кількості осіб - 4 027 випадків, 64 хворих померли від COVID-19, госпіталізували 733 пацієнтів, одужали рекордні 2110 осіб.

Джерело: дані РНБО та міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у МОЗ

Деталі: Харківська область побила не лише власний антирекорд, а й рекорди по регіонах України: за добу коронавірусну хворобу підтвердили 549 жителям (з них у Харкові - 405), 9 хворих померли.

У Донецькій області - 345 випадків, без втрат.



У Дніпропетровській області - 271 випадок (Дніпро - 257), 3 летальних.



У Львівській області - 265 нових випадків, 3 летальних.



У Києві - 219 випадків захворювання, 8 летальних. У Київській області - 143 нових випадки, 1 летальний.

Пряма мова Степанова: "У нас сьогодні черговий антирекорд. Ми переступили позначку в 4 тисячі за добу: 4027 осіб захворіли. З них 276 дітей та 171 медичний працівник.

При цьому було госпіталізовано 733 людини. У нас збільшується госпіталізація, збільшується кількість людей, які одночасно перебувають у наших лікарнях для лікування коронавірусної хвороби... Сьогодні вже введено 29 666 ліжок, решта ще залишається в резерві. З них заповнено 50,8%, тобто більше 15 тисяч ліжок на сьогодні вже заповнено з загальної кількості.

За останню добу зафіксовано 64 летальних випадки. Одужали 2110 пацієнтів — це приємний рекорд, більше 2 тисяч у нас ще не було одужавших".

Зараз в Україні хворіють на коронавірус 112 470 осіб. За весь час пандемії було зареєстровано 208 959 випадків захворювання на COVID-19, із них 13 720 — у дітей і 15 250 — у медпрацівників. 4 129 хворих померли, а 92 360 осіб одужали.

За останню добу було проведено 51 229 тестувань, із них 27 572 методом ПЛР і 23 657 методом ІФА. Степанов сказав, що МОЗ додає обладнання для розширення тестувань.

Нагадаємо: Станом на 29 вересня Україна була на 14-му місці за добовим приростом хворих на коронавірус у світі і на 5-му в Європі.

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