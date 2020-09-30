Перевалила за 4 тисячі кількість хворих на COVID за добу в Україні

За добу 29 вересня в Україні коронавірусну хворобу діагностували у рекордоної кількості осіб - 4 027 випадки, 64 хворих померли від COVID-19, госпіталізували 733 пацієнтів, одужали рекордні 2110 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Харківська область побила не лише власний антирекорд, а й рекорди по регіонах України: за добу коронавірусну хворобу підтвердили 549 жителям, 9 хворих померли.

Пряма мова Степанова: "У нас сьогодні черговий антирекорд. Ми переступили позначку в 4 тисячі за добу: 4027 осіб захворіли. З них 276 дітей та 171 медичний працівник.

При цьому було госпіталізовано 733 людини. У нас збільшується госпіталізація, збільшується кількість людей, які одночасно перебувають у наших лікарнях для лікування коронавірусної хвороби... Сьогодні вже введено 29 666 ліжок, решта ще залишається в резерві. З них заповнено 50,8%, тобто більше 15 тисяч ліжок на сьогодні вже заповнено з загальної кількості.

За останню добу зафіксовано 64 летальних випадки. Одужали 2110 пацієнтів — це приємний рекорд, більше 2 тисяч у нас ще не було одужавших".

Доповнюється...