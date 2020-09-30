Перевалило за 4 тысячи количество больных COVID за сутки в Украине

За сутки 29 сентября в Украине коронавирусную болезни диагностировали у рекордного количества лиц - 4027 случаев, 64 больных умерли от COVID-19, госпитализировали 733 пациента, выздоровели рекордные 2110 человек.

Источник: данные СНБО и министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Минздраве

Детали: Харьковская область побила не только собственный антирекорд, но и рекорды по регионам Украины: за сутки коронавирусную болезнь подтвердили 549 жителям (из них в Харькове - 405), 9 больных умерли.

В Донецкой области - 345 случаев, без потерь.



В Днепропетровской области - 271 случай (Днепр - 257), 3 летальных.



Во Львовской области - 265 новых случаев, 3 летальных.



В Киеве - 219 случаев заболевания, 8 летальных. В Киевской области - 143 новых случая, 1 летальный.

Прямая речь Степанова: "У нас сегодня очередной антирекорд. Мы перешагнули отметку в 4 тысячи за сутки: 4027 человек заболели. Из них 276 детей и 171 медицинский работник.

При этом были госпитализированы 733 человека. У нас увеличивается госпитализация, увеличивается количество людей, одновременно находящихся в наших больницах для лечения коронавирусной болезни... Сегодня уже введено 29 666 коек, остальные еще остаются в резерве. Из них заполнено 50,8%, то есть более 15 тысяч коек на сегодня уже заполнены из общего числа.

За последние сутки зафиксировано 64 летальных случая. Выздоровели 2110 пациентов - это приятный рекорд, больше 2 тысяч у нас еще не было выздоровевших".

Сейчас в Украине болеют коронавирусом 112 470 человек. За все время пандемии было зарегистрировано 208 959 случаев заболевания COVID-19, из них 13 720 - у детей и 15 250 - у медработников. 4129 больных умерли, а 92 360 человек выздоровели.

За последние сутки было проведено 51 229 тестов, из них 27 572 методом ПЦР и 23 657 методом ИФА. Степанов сказал, что Минздрав добавляет оборудование для расширения тестирований.

Напомним: По состоянию на 29 сентября Украина была на 14-м месте по суточному приросту больных коронавирусом в мире и на 5-м в Европе.

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