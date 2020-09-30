Колишній генпрокурор Юрій Луценко лікується у Німеччині: пережив операцію, попереду курс хіміотерапії.



Джерело: сам Юрій Луценко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія.

Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні.

Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової.

Ven seremos!".