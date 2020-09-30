Луценко зізнався, що хворіє і лікується за кордоном
Середа, 30 вересня 2020, 09:36
Колишній генпрокурор Юрій Луценко лікується у Німеччині: пережив операцію, попереду курс хіміотерапії.
Джерело: сам Юрій Луценко у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія.
Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні.
Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової.
Ven seremos!".