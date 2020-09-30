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Луценко признался, что болеет и лечит рак за границей

Среда, 30 сентября 2020, 09:36
Луценко признался, что болеет и лечит рак за границей
Facebook Юрій Луценко

Бывший генпрокурор Юрий Луценко лечится в Германии: пережил операцию, впереди курс химиотерапии.

Источник: сам Юрий Луценко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8 часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия.

Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и что мы вместе сильны.

Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой.

Ven seremos!".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луценко
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