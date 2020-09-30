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Синоптики попереджають про сильні зливи і буревій

Середа, 30 вересня 2020, 09:53
Синоптики попереджають про сильні зливи і буревій
Фото unsplash.com

30 вересня та 1 жовтня майже по всій території України очікуються сильні дощі та вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "30 вересня та 1 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 30 вересня у західних, центральних, Київській, Херсонській, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози". 

 

Деталі: 30 вересня в Україні, крім заходу та південного заходу, 1-2 жовтня у східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

 

Водночас 30 вересня у східних, більшості південних та Дніпропетровській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда

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Теми: погода
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