Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики попереджають про сильні зливи і буревій

Середа, 30 вересня 2020, 09:53
Фото unsplash.com

30 вересня та 1 жовтня майже по всій території України очікуються сильні дощі та вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "30 вересня та 1 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 30 вересня у західних, центральних, Київській, Херсонській, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози". 

 

Деталі: 30 вересня в Україні, крім заходу та південного заходу, 1-2 жовтня у східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

 

Водночас 30 вересня у східних, більшості південних та Дніпропетровській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Перевалила за 4 тисячі кількість хворих на COVID за добу в Україні

Офіс Зеленського: Заяви Фокіна розходяться з позицією держави, їм дано оцінку

Фокін має піти з ТКГ – Єрмак

Новини 29 вересня: висловлювання Фокіна, коронавірус в Раді

"Махрового ідіота не можна сховати за старістю": Аваков закликав гнати Фокіна

Порошенко захворів на Covid-19

Усі новини...
погода
Жовтень почнеться похолоданням
Херсонщиною пронісся потужний торнадо
Синоптики попередили про сильні дощі і вітер
Останні новини
10:32
Для українців відкриті кордони 52 країн
10:31
У Білорусі затримали відому баскетболістку: ходила на марші
10:17
Буславець: Міненерго реалізує низку ініціатив для підняття України в рейтингу Doing Business
10:05
Менше вечірок і алкоголю: у Німеччині оголосили нові заходи для стримування коронавірусу
10:05
Від 36 тисяч гривень: скільки коштуватимуть пологи з 2021 року – Степанов
10:04
У серпні грошові перекази в Україну впали на 11% – НБУ
09:53
Синоптики попереджають про сильні зливи і буревій
09:38
Мінекономіки прогнозує ріст інфляції на початку наступного року
09:36
Луценко зізнався, що хворіє і лікується за кордоном
09:24
Британія: Палата громад остаточно схвалила проєкт, що знищує домовленості про Brexit
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!