Синоптики попереджають про сильні зливи і буревій

30 вересня та 1 жовтня майже по всій території України очікуються сильні дощі та вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "30 вересня та 1 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 30 вересня у західних, центральних, Київській, Херсонській, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози".

Деталі: 30 вересня в Україні, крім заходу та південного заходу, 1-2 жовтня у східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Водночас 30 вересня у східних, більшості південних та Дніпропетровській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.