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Синоптики предупреждают о сильных ливнях и ветре

Среда, 30 сентября 2020, 09:53
Синоптики предупреждают о сильных ливнях и ветре
Фото unsplash.com

30 сентября и 1 октября почти по всей территории Украины ожидаются сильные дожди и ветер.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "30 сентября и 1 октября в Карпатах и ​​Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). 30 сентября в западных, центральных, Киевской, Херсонской, Запорожской областях значительные дожди, в южной части местами грозы". 

 

Детали: 30 сентября в Украине, кроме запада и юго-запада, 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). 

 

В то же время 30 сентября в восточных, большинстве южных и Днепропетровской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода
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