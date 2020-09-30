Синоптики предупреждают о сильных ливнях и ветре
Среда, 30 сентября 2020, 09:53
30 сентября и 1 октября почти по всей территории Украины ожидаются сильные дожди и ветер.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "30 сентября и 1 октября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). 30 сентября в западных, центральных, Киевской, Херсонской, Запорожской областях значительные дожди, в южной части местами грозы".
Детали: 30 сентября в Украине, кроме запада и юго-запада, 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
В то же время 30 сентября в восточных, большинстве южных и Днепропетровской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украинская правда