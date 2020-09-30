Для українців відкриті кордони 52 країн

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що станом на 30 вересня українці можуть подорожувати у 52 країни.

Джерело: брифінг Кулеби 30 жовтня

Пряма мова: "Хоча туристичний сезон завершився, але можливості подорожувати ніхто не скасовував. Станом на зараз таких країн 52.

З минулого брифінгу, 3 вересня, додалися ще 4 країни, не найбільш популярні, але менше з тим комусь може знадобитися туди поїхати – це Колумбія, Нігерія, Йорданія і Гана".