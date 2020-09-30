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Для украинцев открыты границы 52 стран

Среда, 30 сентября 2020, 10:32
Для украинцев открыты границы 52 стран

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 30 сентября украинцы могут путешествовать в 52 страны.

Источник: брифинг Кулебы 30 октября

Прямая речь: "Хотя туристический сезон завершился, но возможности путешествовать никто не отменял. По состоянию на сейчас таких стран 52.

С прошлого брифинга, 3 сентября, добавились еще 4 страны, не самые популярные, но тем не менее кому-то может понадобиться туда поехать - это Колумбия, Нигерия, Иордания и Гана".

Детали: Украинцы могут проверить актуальную информацию относительно поездок с помощью онлайн-карты tripadvisor.mfa.gov.ua.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: коронавирусграницаМИДУкраинаукраинцы
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