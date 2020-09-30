Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Для украинцев открыты границы 52 стран

Среда, 30 сентября 2020, 10:32

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 30 сентября украинцы могут путешествовать в 52 страны.

Источник: брифинг Кулебы 30 октября

Прямая речь: "Хотя туристический сезон завершился, но возможности путешествовать никто не отменял. По состоянию на сейчас таких стран 52.

С прошлого брифинга, 3 сентября, добавились еще 4 страны, не самые популярные, но тем не менее кому-то может понадобиться туда поехать - это Колумбия, Нигерия, Иордания и Гана".

Детали: Украинцы могут проверить актуальную информацию относительно поездок с помощью онлайн-карты tripadvisor.mfa.gov.ua.

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирусграницаМИДУкраинаукраинцы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина определилась, как будет называть Лукашенко

Перевалило за 4 тысячи количество больных COVID за сутки в Украине

видео"Клоун", "врун", "щенок Путина": как в США прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Офис Зеленского: Заявления Фокина расходятся с позицией государства, им дана оценка

Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак

Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде

Все новости...
коронавирус
Меньше вечеринок и алкоголя: в Германии объявили новые меры по сдерживанию коронавируса
Перевалило за 4 тысячи количество больных COVID за сутки в Украине
В антирейтинге COVID-19 Украина находится на 14-м месте
Последние новости
11:14
Школьницы из Черниговщины "тверкалы" у памятника погибшим в АТО. На это отреагировала полиция
11:13
На Львовщине женщина застрелила двух малолетних дочерей и покончила с собой
10:55
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба
10:54
Из-за коронавируса Disney сократит 28 тысяч сотрудников
10:47
Украина определилась, как будет называть Лукашенко
10:45
Правительство пока не планирует повторно закрывать въезд для иностранцев в Украине
10:32
Для украинцев открыты границы 52 стран
10:31
В Беларуси задержали известную баскетболистку: ходила на марши
10:17
Буславец: Минэнерго реализует ряд инициатив для поднятия Украины в рейтинге Doing Business
10:05
Меньше вечеринок и алкоголя: в Германии объявили новые меры по сдерживанию коронавируса
Все новости...