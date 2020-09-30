Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна визначилась, як називатиме Лукашенка

Середа, 30 вересня 2020, 10:47
Україна визначилась, як називатиме Лукашенка

Після завершення терміну повноважень Александра Лукашенка як президента Білорусі офіційно Україна планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", це випливає з коментаря міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Журналісти запитали, як Україна називатиме Лукашенка після завершення терміну його останньої каденції 5 листопада - "незаконно обраним", "нелегітимним" тощо, оскільки перед цим МЗС заявило, що таємна "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

"Це прекрасні формулювання для медіа і Фейсбуку. Офіційна позиція - Олександр Лукашенко", - відповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом. МЗС Білорусі у відповідь звинуватило Україну в несамостійності.

Читайте також Без права на легітимність: що змінює заява МЗС про інавгурацію Лукашенка.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: