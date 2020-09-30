Україна визначилась, як називатиме Лукашенка

Після завершення терміну повноважень Александра Лукашенка як президента Білорусі офіційно Україна планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", це випливає з коментаря міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Журналісти запитали, як Україна називатиме Лукашенка після завершення терміну його останньої каденції 5 листопада - "незаконно обраним", "нелегітимним" тощо, оскільки перед цим МЗС заявило, що таємна "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

"Це прекрасні формулювання для медіа і Фейсбуку. Офіційна позиція - Олександр Лукашенко", - відповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом. МЗС Білорусі у відповідь звинуватило Україну в несамостійності.

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