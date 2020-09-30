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Украина определилась, как будет называть Лукашенко

Среда, 30 сентября 2020, 10:47
Украина определилась, как будет называть Лукашенко

После завершения срока полномочий Александра Лукашенко как президента Беларуси официально Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", это следует из комментария министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Журналисты спросили, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его последней каденции 5 ноября - "незаконно избранным", "нелегитимным" и т.п., поскольку перед этим МИД заявил, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

"Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция - Александр Лукашенко", - ответил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста Лукашенко.

Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом. МИД Беларуси в ответ обвинил Украину в несамостоятельности.

Читайте также: Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко

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Темы: ЛукашенкоУкраина
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