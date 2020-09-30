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Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану - Кулеба

Середа, 30 вересня 2020, 10:55
Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану - Кулеба

Україна продовжить і надалі підтримувати територіальну цілісність Азербайджану.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію щодо спалаху бойових дій у Нагірному Карабаху.

"Одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що зараз найголовніше запобігти подальшому розпалюванню конфлікту та припинити кровопролиття. 

Дмитро Кулеба зазначив, що спілкувався телефоном з міністром закордонних справ Азербайджану та продовжить перемовини з партнерами, щоб координувати позицію.

"Нинішня ситуація красномовно свідчить, що будь-який заморожений конфлікт - не заморожений, у будь-який момент вони можуть вибухнути. Це осередки нестабільності у Європі, і міжнародне співтовариство має не забувати про них "поки не стріляють", і системно докладати зусиль для врегулювання", - додав глава МЗС.

Напередодні, 29 вересня, Вірменія і Азербайджан повідомили про десятки убитих і сотні поранених з обох сторін в ході триваючих бойових дій в Нагірному Карабаху.

Єреван заявив про повітряний бій на кордоні Вірменії та Азербайджану за безпосередньої участі турецьких винищувачів і втрату свого літака Су-25 турецьким F-16. Азербайджан і Туреччина це заперечують.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану" 

"Українська правда" в Threads

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанУкраїнаКулеба Дмитро
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