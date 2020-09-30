На Львівщині жінка застрелила двох малолітніх доньок і наклала на себе руки

В одному із сіл Старосамбірського району у Львівській області жінка застрелила двох доньок віком 5 та 9 років і вчинила самогубство.

Джерело: пресслужба поліції Львівської області

Дослівно: "Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22.30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці".

Деталі: Відзначається, що тіла 36-річної жінки та її доньок з вогнепальними пораненнями виявили на території відпочинкового комплексу.

Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою "самогубство" та п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ.