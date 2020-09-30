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На Львовщине женщина застрелила двух малолетних дочерей и покончила с собой

Среда, 30 сентября 2020, 11:13

В одном из сел Старосамборского района во Львовской области женщина застрелила двух дочерей в возрасте 5 и 9 лет и совершила самоубийство.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области

Дословно: "Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья".

Детали: Отмечается, что тела 36-летней женщины и ее дочерей с огнестрельными ранениями обнаружили на территории комплекса.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК.

Украинская правда
Темы: Львовполиция


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