Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львовщине женщина застрелила двух малолетних дочерей и покончила с собой

Среда, 30 сентября 2020, 11:13
На Львовщине женщина застрелила двух малолетних дочерей и покончила с собой

В одном из сел Старосамборского района во Львовской области женщина застрелила двух дочерей в возрасте 5 и 9 лет и совершила самоубийство.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области

Дословно: "Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья".

Детали: Отмечается, что тела 36-летней женщины и ее дочерей с огнестрельными ранениями обнаружили на территории комплекса.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Львов
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: