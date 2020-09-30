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Школярки танцювали тверк біля пам'ятника загиблим в АТО: поліція склала адмінпротоколи

Середа, 30 вересня 2020, 11:16
Школярки танцювали тверк біля пам'ятника загиблим в АТО: поліція склала адмінпротоколи
Скриншот з відео

У селищі Талалаївка Чернігівської області поліція притягнула до відповідальності чотирьох школярок, які танцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам АТО.  

Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області   

Дослівно: "Поліція Талалаївсього району притягнула до відповідальності школярок та їх батьків за хуліганські дії біля меморіалу загиблим воїнам АТО.

Поліцейські склали адміністративні матеріали на двох 16-річних школярок та на батьків двох 13-річних дівчат, що вчиняли хуліганство".

Деталі: Повідомляється, що 29 вересня під час моніторингу соцмереж поліцейські Талалаївського відділення поліції виявили відео, на якому школярки танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО на вулиці Центральній у Талалаївці. 

Поліція встановила особи дівчат і склала відносно двох 16-річних школярок адмінпротоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Ще два адмінпротоколи склали відносно батьків двох 13-річних дівчат (за ст.184 КУпАП – невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Також поліція провела профілактичну роботу з адміністрацією школи, де навчаються дівчата, і з учнями.   

Пізніше очільник "Талалаївської спілки учасників АТО" Богуслав Борсук виклав відео з вибаченням дівчат.

 

Українська правда

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Теми: Чернігівська областьполіція
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