Школярки танцювали тверк біля пам'ятника загиблим в АТО: поліція склала адмінпротоколи

У селищі Талалаївка Чернігівської області поліція притягнула до відповідальності чотирьох школярок, які танцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам АТО.

Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області

Дослівно: "Поліція Талалаївсього району притягнула до відповідальності школярок та їх батьків за хуліганські дії біля меморіалу загиблим воїнам АТО.

Поліцейські склали адміністративні матеріали на двох 16-річних школярок та на батьків двох 13-річних дівчат, що вчиняли хуліганство".

Деталі: Повідомляється, що 29 вересня під час моніторингу соцмереж поліцейські Талалаївського відділення поліції виявили відео, на якому школярки танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО на вулиці Центральній у Талалаївці.

Поліція встановила особи дівчат і склала відносно двох 16-річних школярок адмінпротоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Ще два адмінпротоколи склали відносно батьків двох 13-річних дівчат (за ст.184 КУпАП – невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Також поліція провела профілактичну роботу з адміністрацією школи, де навчаються дівчата, і з учнями.

Пізніше очільник "Талалаївської спілки учасників АТО" Богуслав Борсук виклав відео з вибаченням дівчат.