Школьницы танцевали тверк возле памятника погибшим в АТО: полиция составила админпротоколы

В поселке Талалаевка Черниговской области полиция привлекла к ответственности четырех школьниц, которые танцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО.

Источник: пресс-служба полиции Черниговской области

Дословно: "Полиция Талалаевсього района привлекла к ответственности школьниц и их родителей за хулиганские действия возле мемориала погибшим воинам АТО.

Полицейские составили административные материалы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девушек, которые совершали хулиганство".

Детали: Сообщается, что 29 сентября в ходе мониторинга соцсетей полицейские Талалаевского отделения полиции обнаружили видео, на котором школьницы танцевали тверк возле мемориала погибшим воинам АТО на улице Центральной в Талалаевке.

Полиция установила личности девушек и составила в отношении двух 16-летних школьниц админпротоколы по статье 173 КоАП (мелкое хулиганство). Еще два админпротокола составили в отношении родителей двух 13-летних девушек (по ст.184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Также полиция провела профилактическую работу с администрацией школы, где учатся девушки, и с учениками.

Позже глава "Талалаевской союза участников АТО" Богуслав Борсук выложил видео с извинениями девушек.