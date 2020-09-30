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У Києві від коронавірусу за добу померли 8 людей

Середа, 30 вересня 2020, 12:15

За добу 29 вересня у столиці зареєстрували 219 нових хворих на коронавірус, 8 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 30 вересня

Пряма мова: "У столиці дещо зменшилася кількість киян, що захворіли на коронавірус.
За минулу добу виявили 219 хворих. 8 випадків, на жаль, летальних".

Деталі: Водночас у столиці збільшилася кількість тих, хто одужали, – 157 людей за минулу добу.

Серед нових хворих 108 жінок віком від 21 до 89 років, 94 чоловіки віком від 18 до 79 років, 11 дівчаток від 4 до 17 років та 6 хлопчиків від 5 до 14 років. Захворіли також 10 медиків.

33 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (37), Дніпровському (35) та Деснянському (29) районах.

Станом на 30 вересня у Києві вже 22 778 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Від коронавірусу в Києві померла 381 людина. Подолали хворобу 6 710 мешканців столиці.
 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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