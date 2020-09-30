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В Киеве от коронавируса за сутки умерли 8 человек

Среда, 30 сентября 2020, 12:15
В Киеве от коронавируса за сутки умерли 8 человек
Фото 20minut.ua

За сутки 29 сентября в столице зарегистрировали 219 новых больных коронавирусом, 8 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 30 сентября

Прямая речь: "В столице немного уменьшилось количество киевлян, заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки обнаружили 219 больных. 8 случаев, к сожалению, летальных".

Детали: В то же время в столице увеличилось количество тех, кто выздоровел, – 157 человек за прошедшие сутки.

Среди новых больных 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет, 11 девочек от 4 до 17 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет. Заболели также 10 медиков.

33 человека госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (37), Днепровском (35) и Деснянском (29) районах.

По состоянию на 30 сентября в Киеве уже 22 778 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От коронавируса в Киеве умер 381 человек. Преодолели болезнь 6710 жителей столицы.

Что было раньше: В мировом антирейтинге COVID-19 Украина находится уже на 14-м месте.

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Темы: Киевкоронавирус
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