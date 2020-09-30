Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве от коронавируса за сутки умерли 8 человек

Среда, 30 сентября 2020, 12:15
Фото 20minut.ua

За сутки 29 сентября в столице зарегистрировали 219 новых больных коронавирусом, 8 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 30 сентября

Прямая речь: "В столице немного уменьшилось количество киевлян, заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки обнаружили 219 больных. 8 случаев, к сожалению, летальных".

Детали: В то же время в столице увеличилось количество тех, кто выздоровел, – 157 человек за прошедшие сутки.

Среди новых больных 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет, 11 девочек от 4 до 17 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет. Заболели также 10 медиков.

33 человека госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (37), Днепровском (35) и Деснянском (29) районах.

По состоянию на 30 сентября в Киеве уже 22 778 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От коронавируса в Киеве умер 381 человек. Преодолели болезнь 6710 жителей столицы.

Что было раньше: В мировом антирейтинге COVID-19 Украина находится уже на 14-м месте.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ГБР заявили, что двигатель Ан-26 не отказывал

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба

Украина определилась, как будет называть Лукашенко

Перевалило за 4 тысячи количество больных COVID за сутки в Украине

видео"Клоун", "врун", "щенок Путина": как в США прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Офис Зеленского: Заявления Фокина расходятся с позицией государства, им дана оценка

Все новости...
Киев
В Киеве пытались "отжать" жилой комплекс на Подоле
Трое киевлян пытали бездомных и снимали это на видео
Стерненка снова отправили под ночной домашний арест
Последние новости
12:39
Кличко консультирует известный американский политтехнолог
12:35
Рада приняла закон, который сделает донорство крови в Украине более прозрачным и доступным
12:32
Разумков отчитал депутатов без масок: Рада может пойти на короткий карантин
12:15
В Киеве от коронавируса за сутки умерли 8 человек
12:14
Украинский стартап запустил производство растительного мяса
12:08
МОН опубликовало даты проведения ВНО-2021
12:07
Самую большую баржу в Украине достроили и спустили на воду
11:55
На спикера украинской делегации ТКГ рассматривают Лубкивского – Качура
11:54
"Без объявления санкций": зарубежные компании отказываются поставлять системы для самолетов РФ
11:54
Суд оштрафовал антикоррупционера Шабунина: опоздал с декларации на полдня
Все новости...