Верховна Рада може скасувати пленарні засідання, які заплановані на четвер і п’ятницю і працювати в комітетах через спалах коронавірусу серед нардепів.

Джерело: засідання парламенту 30 вересня, Facebook-сторінка нардепа Ярослава Железняка

Пряма мова глави ВР Дмитра Разумкова: "Зараз відбулася нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. На жаль, вимушені констатувати, що у нас за вчора - позавчора захворіло велика кількість людей як у сесійній залі, так і в апараті Верховної Ради…

За останні кілька днів до 10 осіб захворіло…

Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією четвер і п'ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала змогу зменшити концентрацію людей в одному приміщенні…

Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо розглянути таку постанову на цьому пленарному засіданні".

Деталі: При цьому Разумков закликав депутатів одягнути маски.

За словами Железняка, у Раді за день 8 нардепів захворіли на короновірус, тому парламентарі прийняли рішення скасувати пленарні засідання у четвер-п'ятницю і весь наступний пленарний тиждень. Замість цього депутати працюватимуть у комітетах.

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