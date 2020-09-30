Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков отчитал депутатов без масок: Рада может пойти на карантин

Среда, 30 сентября 2020, 12:32
Разумков отчитал депутатов без масок: Рада может пойти на карантин

Верховная Рада может отменить пленарные заседания, которые запланированы на четверг и пятницу и работать в комитетах из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

Источник: заседание парламента 30 сентября, Facebook-страница нардепа Ярослава Железняка

Прямая речь главы ВР Дмитрия Разумкова: "Сейчас состоялось совещание с представителями всех депутатских фракций и групп. К сожалению, вынуждены констатировать, что у нас за вчера - позавчера заболело большое количество людей как в сессионном зале, так и в аппарате Верховной Рады...

За последние несколько дней до 10 человек заболели...

Депутатские фракции и группы обратились с предложением - четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада продолжала свою работу, но позволила уменьшить концентрацию людей в одном помещении...

Я надеюсь, что сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление на этом пленарном заседании".

Детали: При этом Разумков призвал депутатов одеть маски.

По словам Железняка, в Раде за день 8 нардепов заболели на короновирус, поэтому парламентарии приняли решение отменить пленарные заседания в четверг-пятницу и на следующей неделе. Вместо этого депутаты будут работать в комитетах.

Напомним:

  • 29 сентября о заболевании на коронавирус сообщил лидер "Евросолидарности" пятый президент Петр Порошенко, председатель партии "Голос" Кира Рудык, нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадакоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: