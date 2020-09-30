Разумков отчитал депутатов без масок: Рада может пойти на короткий карантин
Верховная Рада может отменить пленарные заседания, которые запланированы на четверг и пятницу и работать в комитетах из-за вспышки коронавируса среди нардепов.
Источник: заседание парламента 30 сентября, Facebook-страница нардепа Ярослава Железняка
Прямая речь главы ВР Дмитрия Разумкова: "Сейчас состоялось совещание с представителями всех депутатских фракций и групп. К сожалению, вынуждены констатировать, что у нас за вчера - позавчера заболело большое количество людей как в сессионном зале, так и в аппарате Верховной Рады...
За последние несколько дней до 10 человек заболели...
Депутатские фракции и группы обратились с предложением - четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада продолжала свою работу, но позволила уменьшить концентрацию людей в одном помещении...
Я надеюсь, что сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление на этом пленарном заседании".
Детали: При этом Разумков призвал депутатов одеть маски.
По словам Железняка, в Раде за день 8 нардепов заболели на короновирус, поэтому парламентарии приняли решение отменить пленарные заседания в четверг-пятницу и на следующей неделе. Вместо этого депутаты будут работать в комитетах.
Напомним:
- 29 сентября о заболевании на коронавирус сообщил лидер "Евросолидарности" пятый президент Петр Порошенко, председатель партии "Голос" Кира Рудык, нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.