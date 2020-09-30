Кличка консультує відомий американський політтехнолог

До майбутніх виборів чинного мера Києва Віталія Кличка готує американський політтехнолог Джордж Бірнбаум.

Джерело: публікація УП про передвиборчі штаби градоначальника та його основних конкурентів

Деталі: Бірнбаум – досить відома фігура у політичних колах. Свого часу його клієнтами були прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Крім того він працював з угорським прем'єром Віктором Орбаном, якому підказав образ "зовнішнього ворога". Ним ніхто інший, як американський мільярдер Джордж Сорос, якому не так давно навіть заборонили в’їзд на угорську територію.

Американський технолог радить Кличку уникати тем про геополітичні чи навіть загальноукраїнські конфлікти, а зосередитися на найпростіших проблемах людей у столиці.

Як розповіла УП очільниця штабу "УДАРу" Оксана Продан, у команді Кличка Бірнбаум працює щонайменше з весни 2020 року.

Пряма мова: "Не скажу, як давно вони (Кличко та Бірнбаум – УП) знайомі. Ми ж з ним познайомилися навесні. Джордж багато знає про розвиток міст і країн світу, має великий досвід, відповідно ділиться стратегічним баченням"

Деталі: "Заземлити" ідеї американця в український ґрунт допомагає команда українських політтехнологів. Це консалтингове агентство "K&K group", засновниками якого є Ігнат Коробко та Олександр Копил.

За даними УП, зараз головна мета Кличка – перемогти якомога переконливіше, а за можливості навіть не доводити вибори до другого туру.

Певна річ, у його конкурентів завдання діаметрально протилежні.

Знати більше: Битва технологів. Хто готує до виборів Кличка, Притулу і Верещук"