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Кличко консультирует известный американский политтехнолог

Среда, 30 сентября 2020, 12:39

К предстоящим выборам действующего мэра Киева Виталия Кличко готовит американский политтехнолог Джордж Бирнбаум.

Источник: публикация УП о предвыборных штабах градоначальника и его основных конкурентов

Детали: Бирнбаум - довольно известная фигура в политических кругах. В свое время его клиентами были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Американский технолог советует Кличко избегать тем о геополитических или даже общеукраинских конфликтах, а сосредоточиться на простых проблемах людей в столице.

Как рассказала УП руководительница штаба "УДАРа" Оксана Продан, в команде Кличко Бирнбаум работает минимум с весны 2020 года.

Прямая речь: "Не скажу, как давно они (Кличко и Бирнбаум - УП) знакомы. Мы же с ним познакомились весной. Джордж много знает о развитии городов и стран мира, имеет большой опыт, соответственно делится стратегическим видением".

Детали: "Заземлить" идеи американца в украинскую почву помогает команда украинских политтехнологов. Это консалтинговое агентство "K&K group", учредителями которого являются Игнат Коробко и Александр Копыл.

По данным УП, сейчас главная цель Кличко - победить как можно убедительнее, а по возможности даже не доводить выборы до второго тура.

Конечно, у его конкурентов задачиадиаметрально противоположная.

Знать больше: "Битва технологов. Кто готовит к выборам Кличко, Притулу и Верещук"

Украинская правда
Темы: виборыКиевВиталий Кличко


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