Кличко консультирует известный американский политтехнолог

К предстоящим выборам действующего мэра Киева Виталия Кличко готовит американский политтехнолог Джордж Бирнбаум.

Источник: публикация УП о предвыборных штабах градоначальника и его основных конкурентов

Детали: Бирнбаум - довольно известная фигура в политических кругах. В свое время его клиентами были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме того, он работал с венгерским премьером Виктором Орбаном, которому подсказал образ "внешнего врага". Им стал никто иной, как американский миллиардер Джордж Сорос, которому не так давно даже запретили въезд на венгерскую территорию.

Американский технолог советует Кличко избегать тем о геополитических или даже общеукраинских конфликтах, а сосредоточиться на простых проблемах людей в столице.

Как рассказала УП руководительница штаба "УДАРа" Оксана Продан, в команде Кличко Бирнбаум работает минимум с весны 2020 года.

Прямая речь: "Не скажу, как давно они (Кличко и Бирнбаум - УП) знакомы. Мы же с ним познакомились весной. Джордж много знает о развитии городов и стран мира, имеет большой опыт, соответственно делится стратегическим видением".

Детали: "Заземлить" идеи американца в украинскую почву помогает команда украинских политтехнологов. Это консалтинговое агентство "K&K group", учредителями которого являются Игнат Коробко и Александр Копыл.

По данным УП, сейчас главная цель Кличко - победить как можно убедительнее, а по возможности даже не доводить выборы до второго тура.

Конечно, у его конкурентов задачиадиаметрально противоположная.

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