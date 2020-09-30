Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кожен п'ятий українець готовий до громадських робіт, аби стало краще

Середа, 30 вересня 2020, 12:44
Кожен п'ятий українець готовий до громадських робіт, аби стало краще

Майже половина українців готові брати участь в управлінні свого населеного пункту в якості виборців під час місцевих виборів.

Джерело: Результати дослідження проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова  з 14 по 19 серпня 2020 року

Деталі: У питанні участі в управлінні містом чи іншим населеним пунктом, де проживають опитані громадяни, 45% висловили готовність брати участь в якості виборців під час місцевих виборів.

28,5% не збираються займатися жодною з форм участі.

20% хотіли б брати участь у громадських роботах з поліпшення благоустрою, а 11,5% – в органах самоорганізації населення.

Дослідження проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2022  респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Передісторія:

В Україні 25 жовтня повинні відбутись місцеві вибори.

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: