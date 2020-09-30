Кожен п'ятий українець готовий до громадських робіт, аби стало краще
Майже половина українців готові брати участь в управлінні свого населеного пункту в якості виборців під час місцевих виборів.
Джерело: Результати дослідження проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року
Деталі: У питанні участі в управлінні містом чи іншим населеним пунктом, де проживають опитані громадяни, 45% висловили готовність брати участь в якості виборців під час місцевих виборів.
28,5% не збираються займатися жодною з форм участі.
20% хотіли б брати участь у громадських роботах з поліпшення благоустрою, а 11,5% – в органах самоорганізації населення.
Дослідження проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2022 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Передісторія:
В Україні 25 жовтня повинні відбутись місцеві вибори.