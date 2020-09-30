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Каждый пятый украинец готов к общественным работам, чтобы стало лучше

Среда, 30 сентября 2020, 12:44

Почти половина украинцев готовы участвовать в управлении своего населенного пункта в качестве избирателей во время местных выборов.

Источник: Результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года

Детали: В вопросе участия в управлении городом или иным населенным пунктом, где проживают опрошенные граждане, 45% выразили готовность участвовать в качестве избирателей во время местных выборов.

28,5% не собираются заниматься ни одной из форм участия.

20% хотели бы участвовать в общественных работах по улучшению благоустройства, а 11,5% - в органах самоорганизации населения.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Предыстория:

В Украины 25 октября должны состояться местные выборы.

Украинская правда
Темы: виборы


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