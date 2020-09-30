Каждый пятый украинец готов к общественным работам, чтобы стало лучше
Почти половина украинцев готовы участвовать в управлении своего населенного пункта в качестве избирателей во время местных выборов.
Источник: Результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года
Детали: В вопросе участия в управлении городом или иным населенным пунктом, где проживают опрошенные граждане, 45% выразили готовность участвовать в качестве избирателей во время местных выборов.
28,5% не собираются заниматься ни одной из форм участия.
20% хотели бы участвовать в общественных работах по улучшению благоустройства, а 11,5% - в органах самоорганизации населения.
Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Предыстория:
В Украины 25 октября должны состояться местные выборы.