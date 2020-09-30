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Рада офіційно заявила про незаконність "виборів" в окупованому Криму

Середа, 30 вересня 2020, 13:16

Верховна Рада України ухвалила заяву щодо невизнання легітимності так званих "місцевих виборів" в окупованій Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі.

Джерело: голосування народних депутатів за проєкт постанови №4109

Деталі: 276 нардепів підтримали постанову про заяву Верховної Ради щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Верховна Рада України "заявляє протест у зв’язку з черговим незаконним проведенням 13 вересня 2020 року російською окупаційною адміністрацією так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, зокрема "виборів губернатора Севастополя" та "довиборів депутатів" до так званих "державної ради Республіки Крим" та "Сімферопольської місцевої ради".

Український парламент наголошує, що ці незаконні "вибори" становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінського заключного акту), зобов’язань РФ за двосторонніми міжнародними договорами та інших норм міжнародного права.

З погляду законодавчого органу України, результати цього незаконного голосування, як і результати всіх попередніх "виборів" в окупованому Криму, є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.

Верховна Рада висловлює вдячність міжнародним партнерам, які вже заявили про невизнання легітимності "місцевих виборів" у Криму, та закликає решту парламентів та міжнародних парламентських організацій "дати принципову оцінку незаконним діям Російської Федерації" з організації і проведення "місцевих виборів" на українських територіях, а також "утриматися від будь-яких контактів з незаконними органами російської окупаційної адміністрації та її представниками".

Крім того, парламент закликає демократичні країни світу зміцнити зусилля з метою припинення окупації Криму, зокрема продовжити й посилити тиск на Росію, розширити обмежувальні заходи.

Українська правда, доповнено

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Теми: Верховна РадаКриманексіяокупаціявибори
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