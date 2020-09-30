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Рада официально заявила о незаконности "выборов" в оккупированном Крыму

Среда, 30 сентября 2020, 13:16

Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании легитимности так называемых "местных выборов" в оккупированной Автономной Республике Крым и в Севастополе.

Источник: голосование народных депутатов за проект постановления №4109

Детали: 276 нардепов поддержали постановление о заявлении Верховной Рады о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Верховная Рада Украины "заявляет протест в связи с очередным незаконным проведением 13 сентября 2020 года российской оккупационной администрацией так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г.. Севастополь, в частности "выборов губернатора Севастополя" и "довыборов депутатов" и так называемый "государственный совет Республики Крым" и "Симферопольский местный совет".

Украинский парламент подчеркивает, что эти незаконные "выборы" являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкского заключительного акта), обязательств РФ по двусторонним международным договорам и других норм международного права.

С точки зрения законодательного органа Украины, результаты этого незаконного голосования, как и результаты всех предыдущих "выборов" в оккупированном Крыму, юридически ничтожны, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Верховная Рада выражает благодарность международным партнерам, которые уже заявили о непризнании легитимности "местных выборов" в Крыму, и призывает остальные парламенты и международные парламентские организации "дать принципиальную оценку незаконным действиям Российской Федерации" по организации и проведению "местных выборов" на украинском территориях, а также "воздержаться от любых контактов с незаконными органами российской оккупационной администрации и ее представителями".

Кроме того, парламент призывает демократические страны мира укрепить усилия с целью прекращения оккупации Крыма, в частности продолжить и усилить давление на Россию, расширить ограничительные меры.

Украинская правда, дополнено
Темы: Верховная РадаКрыманнексияоккупациявиборы


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