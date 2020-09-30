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Старі технологи та нові активісти: хто готує Притулу до виборів

Середа, 30 вересня 2020, 13:22
Старі технологи та нові активісти: хто готує Притулу до виборів

Кандидата у мери Києва від партії "Голос" Сергія Притулу до майбутніх виборів готує команда громадських активістів та політичних консультантів.

Джерело: публікація УП про передвиборчі штаби чинного столичного градоначальника та його основних конкурентів

Деталі: Донедавна шоумен, а тепер кандидат від партії "Голос" Сергій Притула наразі є одним і найбільш імовірних спаринг-партнерів Кличка у другому турі. 

Водночас передвиборчий штаб Притули більше нагадує громадську ініціативу, аніж класичний політичний проєкт. 

Готуватися до виборів шоумену допомагають активісти – в основному із числа учасників руху "Хто замовив Катерину Гандзюк".

Одним із головних консультантів Притули є волонтер і активіст Роман Синіцин, засновник сервісу з пошуку недорогих авіаквитків lowcost.ua. Він допомагає кандидатові у мери загальними порадами та консультує в питаннях діджиталу. 

Орговиком кампанії Притули, який допомагає формувати сенси, є ще один активіст руху "Хто замовив Катерину Гандзюк" Павло Петриченко. Він прийшов з малого бізнесу, очолював громадську раду з благоустрою при Дарницькій РДА Києва. 

Також шоумену на виборах допомагає блогер, один із авторів "Телебачення Торонто", відомий під псевдонімом Антон Ходза. Зокрема, він консультує Притулу щодо розвитку Youtube-каналу та креативу. 

Ще один автор "Телебачення Торонто" й активіст Іван Оберемко на ранніх етапах допомагав запускати шоумену Youtube-канал, але наразі уже не працює з Притулою. 

Спрямовують кампанію колишнього очільника "Вар’яти шоу" політичні консультанти Олексій Ковжун, який свого часу працював з Юлією Тимошенко, Сергієм Тарутою та Андрієм Білецьким, а також Костянтин Батозський, який раніше також працював із Тарутою.

За даними УП, Ковжун і Батозький радили Притулі позиціонувати себе в першу чергу не як шоумена, а як громадського діяча і волонтера, більше підсвічувати свою діяльність для фронту. 

Притула і його команда публічно заявляють, що планують вигравати на виборах мера. Але зрозуміло, що перша їхня мета – потрапити у другий тур і взяти якомога більше голосів, щоб дати партії новий поштовх.

У "Голосі" переконують, що який би не був результат, Притула прагне надалі займатися великою політикою. 

Знати більше: Битва технологів. Хто готує до виборів Кличка, Притулу і Верещук"

Читайте також: Сергій Притула: У Зеленського з'явилася можливість довести, що він не "маріонетка Коломойського"

Українська правда

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Теми: вибориГолосКиїв
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