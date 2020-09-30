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Старые технологи и новые активисты: кто готовит Притулу к выборам

Среда, 30 сентября 2020, 13:22
Старые технологи и новые активисты: кто готовит Притулу к выборам

Кандидата в мэры Киева от партии "Голос" Сергея Притулу к предстоящим выборам готовит команда общественных активистов и политических консультантов.

Источник: публикация УП о предвыборных штаба действующего столичного градоначальника и его основных конкурентов

Детали: До недавнего времени шоумен, а теперь кандидат от партии "Голос" Сергей Притула сейчас является одним и наиболее вероятных спарринг-партнеров Кличко во втором туре.

В то же время предвыборный штаб Притулы больше напоминает общественную инициативу, чем классический политический проект.

Готовиться к выборам шоумену помогают активисты - в основном из числа участников движения "Кто заказал Екатерину Гандзюк".

Одним из главных консультантов Притулы является волонтер и активист Роман Синицын, основатель сервиса по поиску недорогих авиабилетов lowcost.ua. Он помогает кандидату в мэры общими советами и консультирует в вопросах диджитала.

Орговиком кампании Притулы, который помогает формировать смыслы, является еще один активист движения "Кто заказал Екатерину Гандзюк" Павел Петриченко. Он пришел из малого бизнеса, возглавлял общественный совет по благоустройству при Дарницкой РГА Киева.

Также шоумену на выборах помогает блоггер, один из авторов "Телевидение Торонто", известный под псевдонимом Антон Ходза. В частности, он консультирует Притулу по развитию Youtube-канала и креативу.

Еще один автор "Телевидение Торонто" и активист Иван Оберемко на ранних этапах помогал запускать шоумену Youtube-канал, но сейчас уже не работает с Притулой.

Направляют кампанию бывшего главы "Варьяты шоу" политические консультанты Алексей Ковжун, который в свое время работал с Юлией Тимошенко, Сергеем Тарутой и Андреем Билецким, а также Константин Батозский, ранее также работавший с Тарутой.

По данным УП, Ковжун и Батозский советовали Притуле позиционировать себя в первую очередь не как шоумен, а как общественный деятель и волонтер, больше подсвечивать свою деятельность для фронта.

Притула и его команда публично заявляют, что планируют выигрывать на выборах мэра. Но понятно, что первейшая их цель - попасть во второй тур и взять как можно больше голосов, чтобы дать партии новый толчок.

В "Голосе" утверждают, что какой бы ни был результат, Притула стремится и в дальнейшем заниматься большой политикой.

Знать больше: "Битва технологов. Кто готовит к выборам Кличко, Притулу и Верещук"

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Украинская правда

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Темы: виборыГолосКиев
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