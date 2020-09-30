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Мер міста на Вінниччині вирішив балотуватися від "слуг". Йому не дозволили, бо він в "Батьківщині"

Середа, 30 вересня 2020, 13:32
Мер міста на Вінниччині вирішив балотуватися від слуг. Йому не дозволили, бо він в Батьківщині

У Козятині Вінницької області міська територіальна виборча комісія відмовила чинному міському голові Олександру Пузирю в реєстрації кандидатом на цю ж посаду, оскільки він начебто вирішив балотуватися не від тієї партії, членом якої є.

Джерело: Громадська мережа "ОПОРА"

Деталі: Пузирю відмовили ще 26 вересня, оскільки ТВК отримала лист про членство Пузиря в іншій партії, а не в тій, від якої він має намір балотуватися.

Підставою для відмови ТВК зазначила ч. 2 ст. 217 Виборчого кодексу України, де вказано, що організація партії може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії, або безпартійного громадянина.

Голова Козятинської ТВК Наталія Заєць від політичної партії ВО "Батьківщина" зазначила, зокрема, що, ухвалюючи відповідне рішення, комісія керувалася статтею 217 Виборчого кодексу України.

Вона заявила, що 25 вересня на ім’я комісії надійшли листи від Вінницької обласної партії "Батьківщина", де зазначено, що Пузир та ще 6 осіб є на даний момент членами партії "Батьківщина".

За її словами, стаття 217 частина 2 говорить, що Пузир має бути членом тієї партії, яка його висуває, а він в даний момент іде від політичної партії "Слуга народу". Або ж він мав би бути безпартійним.

Обласний осередок партії "Слуга народу" вже оскаржив в суді рішення комісії щодо відмови в реєстрації кандидатом в мери Пузирю.

Опубліковано Олександром Пузиром Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Передісторія:

  • Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня. 29 вересня закінчилась реєстрація кандидатів.

Українська правда
Теми: Вінницька областьвибори
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