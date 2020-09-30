Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр города на Виннитчине решил баллотироваться от "слуг". Ему не разрешили, потому что он в "Батькивщине"

Среда, 30 сентября 2020, 13:32
Мэр города на Виннитчине решил баллотироваться от слуг. Ему не разрешили, потому что он в Батькивщине

В Казатине Винницкой области городская территориальная избирательная комиссия отказала действующему городскому голове Александру Пузырю в регистрации кандидатом на эту же должность, поскольку он якобы решил баллотироваться не от той партии, членом которой является.

Источник: Общественная сеть "ОПОРА"

Детали: Пузырю отказали еще 26 сентября, поскольку ТИК получила письмо о членстве Пузыря в другой партии, а не в той, от которой он намерен баллотироваться.

Основанием для отказа ТИК отметила ч. 2 ст. 217 Избирательного кодекса Украины, где указано, что организация партии может выдвинуть лицо, являющееся членом этой политической партии, или беспартийного гражданина.

Председатель Козятинской ТИК Наталия Заяц от политической партии ВО "Батькивщина" отметила, в частности, что, принимая соответствующее решение, комиссия руководствовалась статьей 217 Избирательного кодекса Украины.

Она заявила, что 25 сентября на имя комиссию поступили письма от Винницкой областной партии "Батькивщина", где указано, что Пузырь и еще 6 человек на данный момент членами партии "Батькивщина".

По ее словам, статья 217 часть 2 говорит, что Пузырь должен быть членом той партии, которая его выдвигает, а он в данный момент идет от политической партии "Слуга народа". Или же он должен быть беспартийным.

Областной центр партии "Слуга народа" уже обжаловал в суде решение комиссии об отказе в регистрации кандидатом в мэры Пузырю.

Опубліковано Олександром Пузиром Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Предыстория:

  • Местные выборы должны состояться 25 октября. 29 сентября закончилась регистрация кандидатов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: