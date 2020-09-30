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Мэру города на Виннитчине не разрешили баллотироваться в мэры

Среда, 30 сентября 2020, 13:32

В Казатине Винницкой области городская территориальная избирательная комиссия отказала действующему городскому голове Александру Пузырю в регистрации кандидатом на эту же должность и кандидатом в депутаты Казатинской городского совета.

Источник: Общественная сеть "ОПОРА"

Детали: Пузырю отказали еще 26 сентября, поскольку ТИК получила письмо о членстве Пузыря в другой партии, а не в той, от которой он намерен баллотироваться.

Основанием для отказа ТИК отметила ч. 2 ст. 217 Избирательного кодекса Украины, где указано, что организация партии может выдвинуть лицо, являющееся членом этой политической партии, или беспартийного гражданина.

Председатель Козятинской ТИК Наталия Заяц от политической партии ВО "Батькивщина" отметила, в частности, что, принимая соответствующее решение, комиссия руководствовалась статьей 217 Избирательного кодекса Украины.

Она заявила, что 25 сентября на имя комиссию поступили письма от Винницкой областной партии "Батькивщина", где указано, что Пузырь и еще 6 человек на данный момент членами партии "Батькивщина".

По ее словам, статья 217 часть 2 говорит, что Пузырь должен быть членом той партии, которая его выдвигает, а он в данный момент идет от политической партии "Слуга народа". Или же он должен быть беспартийным.

Областной центр партии "Слуга народа" уже обжаловал в суде решение комиссии об отказе в регистрации кандидатом в мэры Пузырю.

Опубліковано Олександром Пузиром Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Предыстория:

  • Местные выборы должны состояться 25 октября. 29 сентября закончилась регистрация кандидатов.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьвиборы


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