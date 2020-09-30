Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів

Народні депутати через спалах COVID-19 у жовтні працюватимуть у Верховній Раді лише 20 жовтня, усі інші робочі дні – в комітетах.

Джерело: постанова ВР №4171, нардеп "Слуги народу" Євгенія Кравук в коментарі УП

Деталі: Зокрема, нардепи вирішили працювати лише 20 жовтня. Перший звичайний робочий тиждень у парламентарів розпочнеться з 2 листопада, уже після місцевих виборів 25 жовтня.

На засіданні спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що скасувати пленарні засідання планують через спалах коронавірусу серед нардепів. За його словами, за останні кілька днів на COVID-19 захворіли до 10 народних обранців.

До змін у календарному плані нардепи мали проводити засідання 1 і 2 жовтня, також пленарним був тиждень з 5 по 9 жовтня. Наразі заплановано лише 1 засідання 20 жовтня, з 19 жовтня до кінця місяця запланована робота депутатів з виборцями.

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