Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів

Середа, 30 вересня 2020, 14:05

Народні депутати через спалах COVID-19 у жовтні працюватимуть у Верховній Раді лише 20 жовтня, усі інші робочі дні – в комітетах.

Джерело: постанова ВР №4171, нардеп "Слуги народу" Євгенія Кравук в коментарі УП

Деталі: Зокрема, нардепи вирішили працювати лише 20 жовтня. Перший звичайний робочий тиждень у нардепів розпочнеться з 2 листопада, уже після місцевих виборів 25 жовтня. 

 

На засіданні спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що скасувати пленарні засідання мають через спалах коронавірусу серед нардепів. За його словами, за останні кілька днів на COVID-19 захворіли до 10 нардепів.

До змін у календарному плані нардепи мали проводити засідання 1 і 2 жовтня, також пленарним був тиждень з 5 по 9 жовтня.

Нагадаємо: 

  • 29 вересня про захворювання на коронавірус повідомив лідер "Євросолідарності" п'ятий президент Петро Порошенко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Верховна РадакарантинкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ

Лерос заявив, що Тищенко з Комарницьким готують на нього напад

У ДБР заявили, що двигун Ан-26 не відмовляв

Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану - Кулеба

Україна визначилась, як називатиме Лукашенка

Перевалила за 4 тисячі кількість хворих на COVID за добу в Україні

Усі новини...
Верховна Рада
Рада офіційно заявила про незаконність "виборів" в окупованому Криму
Лерос заявив, що Тищенко з Комарницьким готують на нього напад
Разумков відчитав депутатів без масок: Рада може піти на карантин
Останні новини
14:36
Гендиректор каналу Мураєва допомагав Верещук із відео
14:32
відеоБоротьба за борди: "слуга народу" спустив колеса кільком авто в Чернігові
14:10
У Парижі здійнялася паніка: мешканці сприйняли за вибух звук літака
14:05
Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів
13:32
Мер міста на Вінниччині вирішив балотуватися від "слуг". Йому не дозволили, бо він в "Батьківщині"
13:31
МАУ відкладе початок виконання рейсів із Києва до Брюсселя та Дюссельдорфа до 24 жовтня
13:24
Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ
13:23
Westinghouse та "Енергоатом" підписали контракт на постачання ядерного палива
13:22
Старі технологи та нові активісти: хто готує Притулу до виборів
13:16
Рада офіційно заявила про незаконність "виборів" в окупованому Криму
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!