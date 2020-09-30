Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада проведет лишь 1 заседание в октябре: рабочий график

Среда, 30 сентября 2020, 14:05

Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.

Источник: постановление ВР №4171, нардеп "Слуги народа" Евгения Кравук в комментарии УП

Детали: В частности, нардепы решили работать только 20 октября. Первая обычная рабочая неделя у нардепов начнется с 2 ноября, уже после местных выборов 25 октября.

 

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский уволил Фокина из ТКГ

Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение

В ГБР заявили, что двигатель Ан-26 не отказывал

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Кулеба

Украина определилась, как будет называть Лукашенко

Перевалило за 4 тысячи количество больных COVID за сутки в Украине

Все новости...
Верховная Рада
Рада официально заявила о незаконности "выборов" в оккупированном Крыму
Лерос заявил, что Тищенко с Комарницким готовят на него нападение
Разумков отчитал депутатов без масок: Рада может пойти на карантин
Последние новости
14:10
В Париже паника: жители приняли за взрыв звук самолета
14:05
Рада проведет лишь 1 заседание в октябре: рабочий график
13:32
Мэру города на Виннитчине не разрешили баллотироваться в мэры
13:31
МАУ отложит начало выполнения рейсов из Киева в Брюссель и Дюссельдорф до 24 октября
13:24
Зеленский уволил Фокина из ТКГ
13:23
Westinghouse и "Энергоатом" подписали контракт на поставки ядерного топлива для реакторов
13:22
Старые технологи и новые активисты: кто готовит Притулу к выборам
13:16
Рада официально заявила о незаконности "выборов" в оккупированном Крыму
13:15
"Энергоатом" направил Кабмину проект решения о переходе в управление правительства
13:02
Почти 40 тысяч белорусов подали обращения против Лукашенко в суд в Гааге
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!