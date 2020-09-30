Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.

Источник: постановление ВР №4171, нардеп "Слуги народа" Евгения Кравук в комментарии УП

Детали: В частности, нардепы решили работать только 20 октября. Первая обычная рабочая неделя у нардепов начнется с 2 ноября, уже после местных выборов 25 октября.