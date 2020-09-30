Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов

Среда, 30 сентября 2020, 14:05
Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов

Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.

Источник: постановление ВР №4171, нардеп "Слуги народа" Евгения Кравук в комментарии УП

Детали: В частности, нардепы решили работать только 20 октября. Первая обычная рабочая неделя у нардепов начнется с 2 ноября, уже после местных выборов 25 октября.

 

На заседании спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что отменить пленарные заседания должны из-за вспышки коронавируса среди нардепов. По его словам, за последние несколько дней на COVID-19 заболели до 10 народных избранников.

До изменений в календарном плане нардепы должны были проводить заседания 1 и 2 октября, также пленарной была неделя с 5 по 9 октября. Сейчас запланировано только 1 заседание 20 октября, с 19 октября до конца месяца запланирована работа депутатов с избирателями.

Напомним:

  • 29 сентября о заболевании на коронавирус сообщил лидер "Евросолидарности" пятый президент Петр Порошенко, председатель партии "Голос" Кира Рудык, нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадакарантинкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: