Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.

Источник: постановление ВР №4171, нардеп "Слуги народа" Евгения Кравук в комментарии УП

Детали: В частности, нардепы решили работать только 20 октября. Первая обычная рабочая неделя у нардепов начнется с 2 ноября, уже после местных выборов 25 октября.

На заседании спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что отменить пленарные заседания должны из-за вспышки коронавируса среди нардепов. По его словам, за последние несколько дней на COVID-19 заболели до 10 народных избранников.

До изменений в календарном плане нардепы должны были проводить заседания 1 и 2 октября, также пленарной была неделя с 5 по 9 октября. Сейчас запланировано только 1 заседание 20 октября, с 19 октября до конца месяца запланирована работа депутатов с избирателями.

Напомним: