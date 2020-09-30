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У Парижі здійнялася паніка: мешканці сприйняли за вибух звук літака

Середа, 30 вересня 2020, 14:10

У Парижі здійнялася паніка через звук вибуху, який, як згодом з’ясувалося, спричинив літак.

Вранці 30 вересня у Парижі пролунав звук, схожий на вибух. Його було чути безпосередньо у місті та в околицях. Багато парижан подумали, що щось сталося, і почали телефонувати у поліцію. 

Згодом у поліції повідомили, що насправді "вибух" був звуком літака, який подолав звуковий бар’єр. 

"Сьогодні у Парижі та прилеглих районах чули дуже сильний звук. Вибуху не було - звук спричинив літак-винищувач, який подолав звуковий бар’єр. Не обривайте "гарячу лінію", - повідомила у своєму Твіттері префектура Парижу.  

Нагадаємо, минулого тижня, 25 вересня, у Парижі чоловік з холодною зброєю напав на перехожих і серйозно поранив двох людей. Згодом головний підозрюваний визнав, що хотів помститися через публікацію карикатури на пророка Мухаммеда у журналі Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo 1 вересня знову надрукував карикатури на пророка Мухаммеда, через які редакція стала мішенню джихадистів в 2015 році.

Європейська правда

Теми: Франція
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