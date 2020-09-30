В Париже паника: жители приняли за взрыв звук самолета

В Париже поднялась паника из-за звука взрыва, который, как выяснилось, возник из-за самолета.

Утром 30 сентября в Париже раздался звук, похожий на взрыв. Его было слышно непосредственно в городе и в окрестностях. Многие парижане подумали, что что-то произошло, и начали звонить в полицию.

Впоследствии в полиции сообщили, что на самом деле "взрыв" был звуком самолета, преодолевшего звуковой барьер.

"Сегодня в Париже и прилегающих районах слышали очень сильный звук. Взрыва не было - звук вызвал самолет-истребитель, который преодолел звуковой барьер. Не обрывайте "горячую линию", - сообщила в своем Твиттере префектура Парижа.

На прошлой неделе, 25 сентября, в Париже человек с холодным оружием напал на прохожих и серьезно ранил двух человек. Впоследствии главный подозреваемый признал, что хотел отомстить за публикации карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo 1 сентября снова напечатал карикатуры на пророка Мухаммеда, через которые редакция стала мишенью джихадистов в 2015 году.

Европейская правда