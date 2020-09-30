Боротьба за борди: "слуга народу" спустив колеса кільком авто в Чернігові

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський у суботу, 26 вересня, у центрі Чернігова спустив колеса кільком автомобілям, аби захистити від переклеювання рекламний білборд кандидата у мери Чернігова Юрія Тарасовця.

Джерело: Zaxid.net, чернігівський телеканал "Дитинець", поліція Чернігівської області

Деталі: Інцидент трапився на вул. Любецькій, неподалік центру Чернігова.

Як видно з відео, яке оприлюднив телеканал "Дитинець", 47-річний нардеп заблокував на своєму авто Toyota Land Cruiser під’їзд до рекламного щита, а потім вдарив співвласника фірми, що обслуговує борди "Магр-авто", та спустив шини у кількох авто.

На бордах була зображена політична реклама кандидата в мери Чернігова від "Слуги Народу" Юрія Тарасовця.

Керівник рекламної фірми "Магр-авто", яка володіє бордами, Олександр Ткаченко заявив, що політичну рекламу Тарасовця поклеїли самовільно, тож представники рекламної фірми вирішили зняти її.

Повідомлення про завдання тілесних ушкоджень місцевому мешканцю народним депутатом України надійшло до Чернігівського відділу поліції у понеділок, 28 вересня.

Поліцейські провели перевірку цієї інформації та передали матеріали до Чернігівської місцевої прокуратури для вирішення підслідності щодо подальшого досудового розслідування згідно зі статтею 482-2 Кримінального процесуального кодексу України.