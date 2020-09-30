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Борьба за борды: "слуга народа" спустил колеса нескольким авто в Чернигове

Среда, 30 сентября 2020, 14:32
Борьба за борды: слуга народа спустил колеса нескольким авто в Чернигове
cn.npu.gov.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский в субботу, 26 сентября, в центре Чернигова спустил колеса нескольким автомобилям, чтобы защитить от переклейки рекламный билборд кандидата в мэры Чернигова Юрия Тарасовца.

Источник: Zaxid.net, черниговский телеканал "Детинец", полиция Черниговской области

Детали: Инцидент произошел на ул. Любецкой, недалеко от центра Чернигова.

Как видно на видео, которое обнародовал телеканал "Детинец", 47-летний нардеп заблокировал на своем авто Toyota Land Cruiser подъезд к рекламному щиту, а затем ударил совладельца фирмы, обслуживающей борды "Магр-авто", и спустил шины у нескольких авто.

На бордах была изображена политическая реклама кандидата в мэры Чернигова от "слуг народа" Юрия Тарасовца.

Руководитель рекламной фирмы "Магр-авто", которая владеет бордами, Александр Ткаченко заявил, что политическую рекламу Тарасовца поклеили самовольно, поэтому представители рекламной фирмы решили снять ее.

Сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины поступило в Черниговский отдел полиции в понедельник, 28 сентября.

Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для решения подследственности относительно дальнейшего досудебного расследования в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Темы: виборыЧерниговСлуга народа
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