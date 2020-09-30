Гендиректор каналу Мураєва допомагав Верещук із відео

Генеральний продюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник допомагав кандидатці в мери Києва від "Слуги народу" Ірини Верещук зі створенням передвиборчих відеороликів.

Джерело: публікація УП про передвиборчі штаби чинного столичного градоначальника та його основних конкурентів

Дослівно: "Джерела у "Слузі народу" розповідали УП, що нібито саме Дудник запропонував Верещук образ літаючої "Мері Попінс", який став мемом у соціальних мережах. У розмові з УП Дудник не підтвердив цю інформацію, але визнав, що працював на Верещук".

Деталі: Сам Дудник зазначив, що долучився до створення відео "Жіноча сила".

За даними "Української правди", у штабі кандидатки одночасно працюють одразу кілька команд.

В першу чергу це молоді політтехнологи, якими опікується голова партії "СН" Олександр Корнієнко. Він безпосередньо щільно залучений до кампанії Верещук.

Його група займається стратегією, діджиталом, пропонує тези, продукує частину відеоконтенту.

Ще частину відео Верещук робила сама і залучала для цього зокрема Дудника.

Окремо для створення рекламної атрибутики та бордів партія залучила креативне агентство "Tabasco", які до цього не мали політичного досвіду і працюють здебільшого з бізнесом та зірками.

Крім того, у Верещук є ще досить впливовий порадник, якого кілька разів бачили у її виборчому штабі.

Мова йде про Рисбека Токтомушева, колишнього голову наглядової ради "БТА Банку", публічного власника "Креатів груп", що спеціалізується на переробці сільськогосподарської продукції. Цю компанію Токтомушев викупив у "регіонала" Максима Березкіна.

Журналісти ЕП пояснювали, що насправді вплив на "Креатів груп" має "Кернел", що належить одному із найбагатших українців Андрію Веревському. Останнього у свою чергу вважають одним із спонсорів парламентської групи "Довіра", яка часто допомагає "Слузі народу" голосами.

Свого часу Токтомушев був помічником одіозного соратника Віктора Януковича Андрія Портнова.

УП звернулася до прес-служби Верещук із запитанням, чим Токтомушев займається у її команді, на що нам відповіли: "Він є одним із волонтерів. Він юрист та кризовий менеджер".

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