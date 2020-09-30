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Гендиректор канала Мураева помогал Верещук с видео

Среда, 30 сентября 2020, 14:36
Гендиректор канала Мураева помогал Верещук с видео

Генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник помогал кандидатке в мэры Киева от "Слуги народа" Ирине Верещук с созданием предвыборных видеороликов.

Источник: публикация УП о предвыборных штабах действующего столичного градоначальника и его основных конкурентов

Дословно: "Источники в "Слуге народа" рассказывали УП, что якобы именно Дудник предложил Верещук образ летающей "Мэри Поппинс", который стал мемом в социальных сетях. В разговоре с УП Дудник не подтвердил эту информацию, но признал, что работал на Верещук".

Детали: Сам Дудник отметил, что участвовал в создании видео "Женская сила".

По данным "Украинской правды", в штабе Верещук одновременно работают сразу несколько команд.

В первую очередь это молодые политтехнологи, которыми занимается председатель партии "СН" Александр Корниенко. Он непосредственно плотно вовлечен в кампанию Верещук.

Его группа занимается стратегией, диджитал, предлагает тезисы, производит часть видеоконтента.

Еще часть видео Верещук делала сама и привлекала для этого в частности Дудник.

Отдельно для создания рекламной атрибутики и бордов партия привлекла креативное агентство "Tabasco", которые до этого не имели политического опыта и работают в основном с бизнесом и звездами.

Кроме того, в Верещук еще достаточно влиятельный советчик, которого несколько раз видели в ее избирательном штабе.

Речь идет о Рысбеке Токтомушеве, бывшем председателе наблюдательного совета "БТА Банка", публичном собственнике "Креатив групп", специализирующейся на переработке сельскохозяйственной продукции. Эту компанию Токтомушев выкупил у "регионала" Максима Березкина.

Журналисты ЭП объясняли, что на самом деле влияние на "Креатив групп" имеет "Кернел", принадлежащий одному из самых богатых украинский Андрею Веревскому. Последнего в свою очередь считают одним из спонсоров парламентской группы "Довіра", которая часто помогает "Слуге народа" голосами.

В свое время Токтомушев был помощником одиозного соратника Виктора Януковича Андрея Портнова.

УП обратилась в пресс-службу Верещук с вопросом, чем Токтомушев занимается в ее команде, на что нам ответили: "Он является одним из волонтеров. Он юрист и кризисный менеджер".

Знать больше: "Битва технологов. Кто готовит к выборам Кличко, Притулу и Верещук"

Украинская правда

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Темы: виборыСлуга народа
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